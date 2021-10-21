Депутат Одеської облради очолить педагогічний університет

У своїй передвиборчій програмі новообраний ректор писав, що збирається співпрацювати зі ЗМІ для покращення іміджу

Красножон зазначив, що його призначать на посаду не раніше грудня, адже, згідно з правилами, його кандидатура має пройти перевірки

На виборах ректора Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д. Ушинського переміг депутат Одеської обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Андрій Красножон . Про це повідомила пресслужба університету.

Відповідно до результатів таємного голосування, за Андрія Красножона проголосували 359 людей (58,66%). За кандидатку Ганну Музиченко проголосували 162 людини (26,47%). Не підтримали жодного кандидата 6 людей (0,98%), 8 бюлетенів (1,3%) визнали недійсними.

Андрій Красножон повідомив, що сподівався на перемогу, адже, за його словами, кандидати були на одному рівні: «Різниця між кандидатами була несуттєва. То проректор, я завідувач кафедри. Різниця адміністративного досвіду, але це справа наживна», – заявив Красножон.

Красножон зазначив, що його призначать на посаду не раніше грудня, адже, згідно з правилами, його кандидатура має пройти перевірки. «Це лише перший етап. Спочатку голосує колектив, а потім іде призначення від Міністерства освіти. Тоді вже буде доречно казати про перші кроки. Можу повторювати тільки те, що казав у програмі: модернізація та побудова позитивного іміджу, щоб ми могли вийти на конкурентоспроможний рівень», – уточнив депутат.

У своїй передвиборчій програмі новообраний ректор писав, що збирається розвивати наукову діяльність, поліпшувати якість освітнього процесу та зміцнювати матеріально-технічну базу, а також співпрацювати зі ЗМІ для покращення іміджу.

До слова, ексглава кримінальної поліції України В'ячеслав Аброськін звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, роботу якого перевіряли за анонімним зверненням.

Також, ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький пообіцяв перетворити виш на «університет майбутнього» за рахунок коштів інвесторів та бізнесу.