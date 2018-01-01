Депутат від БПП хоче взяти на поруки міськоголову Одеси Труханова

Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов прийшов на суд, де обирають запобіжний захід підозрюваним у справі міського голови Геннадія Труханова. Про це повідомляє Громадське. На запитання, що він тут робить, Голубов сказав: «Я прийшов, щоб взяти на поруки Геннадія Труханова». Раніше повідомлялося, що у



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Геннадій Труханов

Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов прийшов на суд, де обирають запобіжний захід підозрюваним у справі міського голови Геннадія Труханова.

Про це повідомляє Громадське.

На запитання, що він тут робить, Голубов сказав: «Я прийшов, щоб взяти на поруки Геннадія Труханова».

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.