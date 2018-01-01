Депутат від БПП хоче взяти на поруки міськоголову Одеси Труханова
- Вчора, 22:03
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Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого
Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов прийшов на суд, де обирають запобіжний захід підозрюваним у справі міського голови Геннадія Труханова.
Про це повідомляє Громадське.
На запитання, що він тут робить, Голубов сказав: «Я прийшов, щоб взяти на поруки Геннадія Труханова».
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.
Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.