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    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання

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    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання

    В Одесі покращують якість медичної допомоги матерям і новонародженим

    У муніципальній цільовій програмі «Здоров'я» питанням охорони материнства і дитинства приділяється пріоритетна увага, зокрема забезпеченню міських пологових будинків сучасним медичним обладнанням.

    За кошти міського бюджету для пологового будинку №4 закуплено нове медобладнання на загальну суму понад 350 тисяч гривень для поліпшення якості медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.

    Пологовий будинок №4 отримав фетальний монітор БІОМЕД, який дозволяє одночасно обстежити стан плода і матері. Монітор забезпечує контроль частоти серцевих скорочень та інших життєво важливих параметрів плода, а також фізіологічних параметрів жінки - артеріального тиску, електрокардіограми, частоти серцевих скорочень, насичення крові киснем, температури. Розширені функціональні можливості дозволяють проводити діагностику плода, а також моніторинг основних життєвих функцій жінки в процесі вагітності, під час пологів та у післяпологовий період.

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    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання
    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання
    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання
    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання
    Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання

    Також для пологового будинку придбаний реанімаційний і анестезіологічний приліжковий монітор для контролю життєвих функцій пацієнток.

    Крім того, для пологового будинку куплені дві мобільні фототерапевтичні лампи, які дозволяють проводити лікування фізіологічної жовтяниці у новонароджених безпосередньо в умовах палати спільного перебування матері і малюка.
    Всього для дитячих та родопомічних закладів Одеси у 2018 році придбано медичне обладнання на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

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