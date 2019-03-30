Для одеського пологового будинку закупили нове медичне обладнання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі покращують якість медичної допомоги матерям і новонародженим

У муніципальній цільовій програмі «Здоров'я» питанням охорони материнства і дитинства приділяється пріоритетна увага, зокрема забезпеченню міських пологових будинків сучасним медичним обладнанням.

За кошти міського бюджету для пологового будинку №4 закуплено нове медобладнання на загальну суму понад 350 тисяч гривень для поліпшення якості медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.

Пологовий будинок №4 отримав фетальний монітор БІОМЕД, який дозволяє одночасно обстежити стан плода і матері. Монітор забезпечує контроль частоти серцевих скорочень та інших життєво важливих параметрів плода, а також фізіологічних параметрів жінки - артеріального тиску, електрокардіограми, частоти серцевих скорочень, насичення крові киснем, температури. Розширені функціональні можливості дозволяють проводити діагностику плода, а також моніторинг основних життєвих функцій жінки в процесі вагітності, під час пологів та у післяпологовий період.

Також для пологового будинку придбаний реанімаційний і анестезіологічний приліжковий монітор для контролю життєвих функцій пацієнток.

Крім того, для пологового будинку куплені дві мобільні фототерапевтичні лампи, які дозволяють проводити лікування фізіологічної жовтяниці у новонароджених безпосередньо в умовах палати спільного перебування матері і малюка.

Всього для дитячих та родопомічних закладів Одеси у 2018 році придбано медичне обладнання на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.