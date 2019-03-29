Одесити вийшли на прибирання схилів



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Співробітники землевпорядної організації зібрали і вивезли з прибережних схилів близько ста мішків сміття

На прибережних схилах пляжу «Дельфін» триває підготовка до курортного сезону. Небайдужі одесити підтримали ініціативу і виявили бажання взяти участь у роботах з благоустрою.

Глава департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради Віталій Денисов і керівництво однієї із землевпорядних компаній Одеси заздалегідь визначили найбільш важливу ділянку для прибирання і координували необхідні роботи. 28 березня 2019 року на прибирання території від побутового сміття вийшли близько 20 співробітників ТОВ «Геоконсалтинг».

У ході робіт були очищені верхні тераси схилів пляжу «Дельфін» у напрямку Аркадії. Всього було зібрано і вивезено близько сотні мішків зі сміттям.

Раніше на схилах пляжу «Дельфін» суботник провели співробітники департаменту екології та розвитку рекреаційних зон, управління реклами, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, комунальних закладів «Одесреклама» і «Муніципальна служба розвитку торгівлі», а також комунального підприємства «Узбережжя Одеси».

Крім того, співробітники підрозділів мерії вийшли на прибирання схилів на 13-й і 14-й станціях Великого Фонтану.