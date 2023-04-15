Два іноземні судна зіткнулися поблизу порту Рені

«Атаковане» румунське судно дістало пробоїну

На Дунаї біля порту Рені зіткнулися два іноземні судна. Судно під прапором Коморських островів перевозило тварин, судно під прапором Румунії – добрива. Про це повідомляє румунське видання Constanta 1.

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«Атаковане» румунське судно дістало пробоїну і почало тонути, його відбуксували і виштовхали на берег.

Інше судно не отримало пошкоджень і намагалося сховатися у порту. Зараз воно стоїть на рейді.

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Винуватця події намагаються заарештувати. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.

Як відомо, на початку липня гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.