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Два іноземні судна зіткнулися поблизу порту Рені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Два іноземні судна зіткнулися поблизу порту Рені
Румунське судно почало тонути
фото: ct100.ro

«Атаковане» румунське судно дістало пробоїну

На Дунаї біля порту Рені зіткнулися два іноземні судна. Судно під прапором Коморських островів перевозило тварин, судно під прапором Румунії – добрива. Про це повідомляє румунське видання Constanta 1.

Два іноземні судна зіткнулися поблизу порту Рені фото 1

«Атаковане» румунське судно дістало пробоїну і почало тонути, його відбуксували і виштовхали на берег.

Інше судно не отримало пошкоджень і намагалося сховатися у порту. Зараз воно стоїть на рейді.

Два іноземні судна зіткнулися поблизу порту Рені фото 2

Винуватця події намагаються заарештувати. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.

Як відомо, на початку липня гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

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