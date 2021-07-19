Експерт прогнозує черговий спалах коронавірусу в Одесі. Винним буде Монатік?

Артист зібрав стадіон, 20 тисяч глядачів не дотримувались ні дистанції, ні карантинних правил

На вихідних в Одесі пройшов концерт Monatikа. На виступ популярного артиста прийшло подивитися до 20 тис. людей. Зрозуміло, що прихильники артиста забули про дотримання карантинних вимог, дистанцію та маски. Тож екоактивіст Євген Істребін припустив, що такі гучні гулянки без дотримання дистанції можуть спровокувати сплеск захворювання на коронавірус.

«Подивився фото з концерту Монатіка, який відбувся на стадіоні Чорноморець в суботу, 17 липня. І сумніви повністю розвіялися. У концерті взяли участь 20 тисяч осіб. Пишуть, що був аншлаг. Після такого чудового концерту можна не мати сумнівів щодо цього. Головна відмінність від футболу – Фан зона. Люди дуже щільно розташувалися у фан-зоні. Під питанням немає відстані. Про маски взагалі мовчу. Так, молоді люди не мають високих ризиків, але їх багато, і вони дуже мобільні, що дає вам хороші шанси поширитися», – написав активіст на сторінці у Facebook.

Раніше, українська співачка Настя Каменських дала концерт в Одесі, яка увійшла до червоної зони через збільшення кількість захворілих на коронавірус.