На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув

Старший лейтенант поліції Михайло Сорока помер у лікарні від отриманих травм

У вівторок ввечері, 5 серпня, працівники сектору реагування патрульної поліції на околиці Ізмаїла зупинили водія мопеда для перевірки документів. Але 45-річний чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік правоохоронців. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні.

У Національній поліції уточнили, що в 34-річного поліцейського Михайла Сороки, життя якого трагічно обірвалося від кулі, залишилися дружина та двоє маленьких діток.

Михайло Сорока народився в Ізмаїлі. У 2008 році закінчив Національної академії внутрішніх справ та присвятив своє життя служінню українському народові.

Працював у різних підрозділах поліції Одещини: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом – інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Тячівщини затримали 44-річного жителя села Угля за підозрою у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

Також «Главком» писав, що у Києві затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував охоронцю житлового комплексу пістолетом та гранатою. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили ще дві гранати та близько трьохсот набоїв.