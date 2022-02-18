Любов до України має бути щирою
Потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення
Ні Батьківщину, ні жінку, ні владу не люблять по рознарядці.
Патріотизм виховується певною щирою атмосферою з дитинства у ній, у суспільстві, мистецтві.
Любов до жінки народжується в серці – з хімії, емоцій, потягу.
Любов до влади породжують розум, розрахунок чи сліпа віра.
Знайдіть тут слова: бюджетник, рознарядка, всім вийти до 9.00 і заспівати гімн зі стрічками та у вишиванках.
З примусу народжується лише ненависть, неприйняття та опір.
Що цікаво – знайшлося дуже багато співгромадян, які щиро брали участь у флешмобі Єдності. У самому флешмобі нічого поганого немає. Гарно, видовищно, наочно.
Коли щиро.
Але хотілося б, щоби всі. Як один.
А на це потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення, патріотичне розумне виховання...
Рознарядкою не обійтись.
Вийшов совок.
Тут не в Зеленському справа, за Порошенка теж намагалися робити подібне. Тут річ у людях, які інакше не вміють. Чи не навчені.
Будь-яке гарне починання можна перетворити на фарс. Шкода, що у нас це звичайна трансформація.
Джерело: блог Яна Валетова