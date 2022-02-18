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    Думки вголос

    Любов до України має бути щирою

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Не треба вчити українців любити власну країну - Любов до України має бути щирою
    Не треба вчити українців любити власну країну
    фото з відкритих джерел

    Потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення

    Ні Батьківщину, ні жінку, ні владу не люблять по рознарядці.

    Патріотизм виховується певною щирою атмосферою з дитинства у ній, у суспільстві, мистецтві.

    Любов до жінки народжується в серці – з хімії, емоцій, потягу.

    Любов до влади породжують розум, розрахунок чи сліпа віра.

    Знайдіть тут слова: бюджетник, рознарядка, всім вийти до 9.00 і заспівати гімн зі стрічками та у вишиванках.

    З примусу народжується лише ненависть, неприйняття та опір.

    Що цікаво – знайшлося дуже багато співгромадян, які щиро брали участь у флешмобі Єдності. У самому флешмобі нічого поганого немає. Гарно, видовищно, наочно.

    Коли щиро.

    Але хотілося б, щоби всі. Як один.

    А на це потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення, патріотичне розумне виховання...

    Рознарядкою не обійтись.

    Вийшов совок.

    Тут не в Зеленському справа, за Порошенка теж намагалися робити подібне. Тут річ у людях, які інакше не вміють. Чи не навчені.

    Будь-яке гарне починання можна перетворити на фарс. Шкода, що у нас це звичайна трансформація.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Україна патріотизм населення гімн
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    Любов до України має бути щирою