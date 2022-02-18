Любов до України має бути щирою

Не треба вчити українців любити власну країну

Потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення

Ні Батьківщину, ні жінку, ні владу не люблять по рознарядці.

Патріотизм виховується певною щирою атмосферою з дитинства у ній, у суспільстві, мистецтві.

Любов до жінки народжується в серці – з хімії, емоцій, потягу.

Любов до влади породжують розум, розрахунок чи сліпа віра.

Знайдіть тут слова: бюджетник, рознарядка, всім вийти до 9.00 і заспівати гімн зі стрічками та у вишиванках.

З примусу народжується лише ненависть, неприйняття та опір.

Що цікаво – знайшлося дуже багато співгромадян, які щиро брали участь у флешмобі Єдності. У самому флешмобі нічого поганого немає. Гарно, видовищно, наочно.

Коли щиро.

Але хотілося б, щоби всі. Як один.

А на це потрібні роки, зміни в країні, взаємна повага держави та населення, патріотичне розумне виховання...

Рознарядкою не обійтись.

Вийшов совок.

Тут не в Зеленському справа, за Порошенка теж намагалися робити подібне. Тут річ у людях, які інакше не вміють. Чи не навчені.

Будь-яке гарне починання можна перетворити на фарс. Шкода, що у нас це звичайна трансформація.

Джерело: блог Яна Валетова

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