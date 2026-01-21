Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову

Раніше Феміда обрала Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість

Колишньому міському голові інкримінують неналежне виконання обов’язків

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінено запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Олександра Лисака, якого цитує «Суспільне».

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня

Нагадаємо, що генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня 2025 року. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

До слова, 23 грудня 2025 року Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Геннадія Труханова на ще один місяць. До цього суд обрав колишньому меру Одеси запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також повідомлялося, що за колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесено заставу. Йдеться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.