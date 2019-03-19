Одеситу зробили зауваження за нецензурне висловлювання, а він накинувся на людей з ножем



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Одеські поліцейські затримали зловмисника, який на вулиці спричинив ножове поранення перехожому

На зауваження в свою сторону за нецензурне висловлювання у присутності дитини нетверезий правопорушник відреагував поножовщиною. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Подія сталася на Десантному бульварі в Одесі. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

24 – річний одесит почув, що між його знайомим та невідомим виникла сварка. Побачивши, що конфлікт не вщухає, потерпілий вирішив допомогти чоловікам дійти згоди.

Щойно молодий чоловік підійшов, зловмисник дістав ножа та вдарив його в живіт, після чого пішов геть.

Потерпілого було госпіталізовано з проникаючим пораненням шлунку та печінки, наразі його стан оцінюється лікарями як важкий.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Суворовського відділу поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника та затримали його. Пояснювати свої дії раніше судимий 36-річний чоловік відмовився.

Затриманому повідомлено про підозру за скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.