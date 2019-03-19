В одеському порту прикордонники виявили набої до «Вінчестера»



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Співробітники Держприкордонслужби в пункті пропуску «Одеський-МТП» з допомогою службового собаки виявили набої

Під час заходів прикордонного контролю автомобіля Ford, що прибув на одному з контейнерів зі Сполучених Штатів Америки, прикордонники Одеського загону виявили сім 9мм набоїв до пістолету «Вінчестер».

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Знайти набої допоміг чотирилапий охоронець кордону, натренований на пошук зброї та боєприпасів.

Знахідку встановленим порядком передано представникам ДФС.