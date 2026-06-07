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На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений
Наразі триває ліквідація наслідків атаки
фото: Одеська ОВА

Епіцентрами ударів та руйнувань стали Одеса та Чорноморськ

У ніч проти 7 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Одещину. Головним напрямком удару ворога знову стала цивільна та житлова інфраструктура області. Внаслідок падіння уламків та влучань у кількох населених пунктах регіону зафіксовано руйнування, пожежі та поранення мирного мешканця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

У самій Одесі в одному з районів міста спалахнула пожежа. Вогонь охопив нежитлову будівлю. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на виклик, зуміли швидко локалізувати та повністю загасити пожежу.

На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений фото 1
фото: Одеська ОВА

На жаль, внаслідок ворожої атаки в Одесі постраждала цивільна особа. Травми дістав 41-річний чоловік – у нього діагностовано осколкові поранення. Потерпілому було негайно надано кваліфіковану медичну допомогу. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, його стан наразі оцінюється як задовільний, госпіталізації чи загрози життю немає.

На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений фото 2
фото: Одеська ОВА

Не менш важкою виявилася ніч для міста-супутника Чорноморська. Тут зафіксовано суттєві руйнування відразу у кількох локаціях.

На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений фото 3
фото: Одеська ОВА

У місті пошкоджено житлові будинки. Окупанти вкотре довели своє ставлення до духовних цінностей – пошкоджень зазнала будівля безпосередньо на території місцевого храму. Уламками було перебито газову трубу, через що на місце події довелося терміново викликати аварійні бригади газової служби для перекриття витоку. Осколками понівечено також два великі вантажні автомобілі.

Також руйнування приватних будинків зафіксовано і на території Чорноморської громади. На щастя, на цих локаціях минулося без травмованих та загиблих.

Ліквідація наслідків нічного масованого нальоту триває від самого ранку. На всіх уражених об'єктах Одеси та Чорноморська працюють рятувальники, поліцейські та комунальні служби, які допомагають мешканцям закривати вибиті вікна плівкою та розчищати вулиці від уламків.

Нагадаємо, в Одеській області на узбережжі Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували безпрецедентний випадок масової загибелі чорноморських китоподібних. 

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Теги: Одещина безпілотник війна

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