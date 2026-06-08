Удар по Одещині: постраждали люди, пошкоджено енергооб’єкт

На Одещині ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів

В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей

Російська терористична армія атакувала Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки на Одещину постраждали люди та цивільна інфраструктура. «В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Їм надано необхідну допомогу. У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає», – додав Кіпер.

фото: Олег Кіпер/Telegram

На місцях подій працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині. Унаслідок удару є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Зокрема, російський «шахед» влучив в хаб «Укрпошти» в Харкові. «Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо», – наголосив гендиректор компанії.

До слова, Росія з початку червня почала дронові удари по цивільних вантажівках на трасі між Харковом і Сумами. Для ударів Росія обрала район Богодухова – ділянку траси, що пролягає за 20 км від українсько-російського кордону. Саме ця близькість до кордону дозволяє ворожим дронам швидко діставати до дороги.