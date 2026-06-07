Керівництво одеського СІЗО відсторонено від роботи через знущання над ув’язненим: його змушували носити капці в зубах

За інформацією активістів, начальник СІЗО віддає вказівки своїм підлеглим вимагати по $10 тис., а у разі неплатоспроможності – знущатися

Державна кримінально-виконавча служба України повідомила, що розпочала службову перевірку через інцидент

Начальник Одеського слідчого ізолятора разом зі оперуповноваженим Сергієм Я. влаштували «дідівщину» у стінах установи. Як інформує «Главком», про це заявили представники громадської організації «Нон-Стоп Україна».

За інформацією активістів, начальник СІЗО віддає вказівки своїм підлеглим вимагати по $10 тис., а у разі неплатоспроможності особи – знущатися. Вони також оприлюднили відео нібито із Одеського СІЗО, на якому знущаються з чоловіка і заставляють у зубах носити капці, як собаку. При цьому постраждалого називають працівником ТЦК.

Як стверджують в організації, кожен новоприбулий ув’язнений постає перед вибором: платити від $2 до $15 тис. або стати жертвою знущань. Саме на цій схемі керівник СІЗО щомісячно отримує щонайменше $35 тис., зазначає «Нон-Стоп Україна».

Тим часом, Державна кримінально-виконавча служба України повідомила, що розпочала службову перевірку через цей інцидент.

«На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері», – зазначили у відомстві.

Експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає. Тим не менш, керівництво СІЗО наразі відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена група з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

Результати службового розслідування обіцяють оприлюднити після завершення всіх необхідних заходів.

Нагадаємо, у Полтавській області до суду передано справу щодо катування ув’язненого у слідчому ізоляторі. Фігурантами провадження стали шестеро працівників установи – від начальника відділу до молодшого інспектора.

Раніше «Главком» писав, Верховний Суд України виніс остаточний вирок у справі про зґвалтування жінки правоохоронцями в Кагарлику. Покарання – 11 років ув'язнення, залишилося в силі.