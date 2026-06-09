Український центр оцінювання якості освіти пояснив, чому на Одещині школярі писали НМТ майже 13 годин

На Одещині НМТ розтягнувся на 13 годин через постійні тривоги

Випускники самі відмовилися від додаткової сесії



Учасникам Національного мультипредметного тесту на Одещині, які через затяжні повітряні тривоги перебували в екзаменаційному центрі майже 13 годин, пропонували перенести іспит, проте вони вирішили дочекатися завершення тестування. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує «Главком».

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти пояснила, що чинні правила чітко регламентують дії організаторів у разі затяжних загрозах. Якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час іспиту перевищує 2,5 години, тестування для цієї зміни припиняється, а абітурієнтам надається право скласти його під час додаткової сесії.

«Всі учасники, які залишилися для проходження оцінювання після цього терміну, – це ті, кому запропонували взяти участь у додатковій сесії, але вони відмовилися», – наголосила Вакуленко.

За словами Вакуленко, школярі свідомо вирішили залишитися в укриттях та завершити тестування в той самий день, щоб не відкладати складання важливого іспиту на майбутнє.

Вакуленко зазначила, що відповідальний за пункт тестування спільно з регіональним центром має право примусово зупинити процес. Водночас якщо учасники та їхні батьки наполегливо просять продовжити оцінювання, організатори йдуть їм назустріч.

«Насправді, це величезна робота працівників тимчасових екзаменаційних центрів, коли вони на запит учасників працюють впродовж такого великого часу. Ми б хотіли мати обмеження на тривалість, але розуміємо, що це дуже обмежить права самих вступників і вступниць», – зауважила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти.

Тетяна Вакуленко окремо підкреслила, що екзаменаційні центри не зобов'язані забезпечувати учасників харчуванням. Перед іспитом абітурієнтам рекомендують брати із собою воду та перекус, які можна спожити під час регламентованої 20-хвилинної перерви.

У випадку з 13-годинним очікуванням в Одесі це питання вирішувалося безпосередньо на місці. Батьки, які підтримали рішення дітей писати тест до кінця, самостійно привозили та приносили їм воду та їжу прямо в укриття.

Нагадаємо, раніше через інцидент в Одесі Верховна Рада викликала Тетяну Вакуленко для звіту. Народні депутати вимагали пояснень, чому діти були змушені перебувати на екзаменаційній локації протягом 13 годин і чи забезпечили їм належні умови та безпечні альтернативи.

Раніше повідомлялось, що восьмого червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття.