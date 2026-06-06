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РФ атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна в Чорному морі: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна в Чорному морі: є постраждалі
Триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ
фото: Олексій Кулеба/Telegram

«Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права»

Російська терористична армія завдала ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За даними міністра, є постраждалі, триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ.

«Малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі», – наголосив Кулеба.

Міністр додав: «Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі».

Нагадаємо, 29 травня російська терористична армія за допомогою БпЛА атакувала суховантаж ANT. Він під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з порту на Одещині до Туреччини із вантажем на борту.

Раніше ворожий ударний безпілотник атакував суховантажне судно Ksl Deyang, яке перебувало в морі неподалік Одещини. На борту був екіпаж із громадян Китаю.

До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.

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Теги: війна Чорне море ВМС Олексій Кулеба

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