Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи

Нічна атака була спрямована на цивільну інфраструктуру в кількох районах Одеси
фото: Одеська ОВА

В Одесі продовжується ліквідація наслідків масованого удару російських безпілотників

Станом на ранок 28 березня 2026 року офіційно підтверджено загибель двох людей та поранення ще 11 мешканців міста. Про нові подробиці трагедії повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак. Рятувально-пошукова операція на місцях влучань у житловий сектор тривала всю ніч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лисака.

За оновленою інформацією від міської влади, під час розбору завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

«З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – написав Сергій Лисак.

Серед 11 поранених перебуває 9-річна дитина. Стан більшості потерпілих оцінюється як середнього ступеня тяжкості, їм надається вся необхідна медична допомога в лікарнях міста.

Як відомо, цієї ночі Одеса зазнала масованої атаки ударних дронів з боку РФ. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 10 людей, серед них є дитина, двоє перебувають у важкому стані. 

Станом на ранок внаслідок атаки на Одесу одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Загальна кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них – дитина.

У місті зафіксовано значні руйнування: влучання в пологовий будинок, пошкодження багатоповерхівок, пожежі у приватному секторі та понад 10 пошкоджених автомобілів. Також є займання у житлових будинках в Хаджибейському районі та пошкодження інфраструктури в Київському районі.

Читайте також:

Читайте також

За словами президента, українські експерти за тиждень встигли суттєво поділитися досвідом захисту від дронів
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
Вчора, 10:31
Під час перемовин нападник почав стріляти по правоохоронцях
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео
26 березня, 12:45
AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі
AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі
24 березня, 03:45
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
На Одещині російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту, є поранені
23 березня, 23:31
Попри дію західних санкцій, Москва зберігає доступ до критично важливих технологій
Що всередині «ланцетів»? Розвідка назвала країни походження компонентів
23 березня, 09:48
Російський безпілотник приземлився у Молдові
Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)
17 березня, 18:19
Президент зробив заяву про досвід України у захисті від дронів
Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»
13 березня, 15:13
Займання вдалось локалізувати
Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)
10 березня, 15:35
Зеленський: «Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України»
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
9 березня, 15:14

Атака на Одесу: є загиблий, відомо про 11 постраждалих (оновлено)
Атака на Одесу: є загиблий, відомо про 11 постраждалих (оновлено)
Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі
Одеса: через атаку пошкоджено пологовий та багатоповерхівку, є постраждалі
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
Росіяни масовано атакували Одесу дронами: зафіксовано влучання
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
