Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи

Нічна атака була спрямована на цивільну інфраструктуру в кількох районах Одеси

В Одесі продовжується ліквідація наслідків масованого удару російських безпілотників

Станом на ранок 28 березня 2026 року офіційно підтверджено загибель двох людей та поранення ще 11 мешканців міста. Про нові подробиці трагедії повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак. Рятувально-пошукова операція на місцях влучань у житловий сектор тривала всю ніч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лисака.

За оновленою інформацією від міської влади, під час розбору завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

«З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – написав Сергій Лисак.

Серед 11 поранених перебуває 9-річна дитина. Стан більшості потерпілих оцінюється як середнього ступеня тяжкості, їм надається вся необхідна медична допомога в лікарнях міста.

Як відомо, цієї ночі Одеса зазнала масованої атаки ударних дронів з боку РФ. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 10 людей, серед них є дитина, двоє перебувають у важкому стані.

Станом на ранок внаслідок атаки на Одесу одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Загальна кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них – дитина.

У місті зафіксовано значні руйнування: влучання в пологовий будинок, пошкодження багатоповерхівок, пожежі у приватному секторі та понад 10 пошкоджених автомобілів. Також є займання у житлових будинках в Хаджибейському районі та пошкодження інфраструктури в Київському районі.