Що всередині «ланцетів»? Розвідка назвала країни походження компонентів

Ростислав Вонс
Попри дію західних санкцій, Москва зберігає доступ до критично важливих технологій
колаж: ГУР

ГУР зʼясував, що «ланцети», які атакували Київ 16 березня 2026 року, містять десятки іноземних компонентів

Головне управління розвідки оприлюднило дані про складові та електронні компоненти російських баражуючих боєприпасів типу «Ланцет» і «Скальпель», а також дані про підприємства, які залучені до виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розвідку.

«Ланцет» (також відомий як «Изделие-51») – один із найбільш застосовуваних ударних БпЛА противника виробництва Zala Aero Group, пов’язаної з концерном «Калашніков». Рештки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як «Ланцет», що може свідчити про модернізацію противником цього засобу ураження, основним призначенням якого раніше було ураження транспортних засобів, техніки та вогневих позицій на тактичній та оперативній глибинах.

«Скальпель» – менш відомий виріб розробки конструкторського бюро «Восток», який через Х-подібну конструкцію крил називають «меншим братом» «ланцета».

«Обидва БпЛА наводяться оператором у режимі реального часу, однак в «ланцеті» противник намагається впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту, зокрема рішень на базі Nvidia Jetson. Подібні технології раніше виявляли і в інших БпЛА противника – V2U», – повідомляє ГУР.

За даними розвідки, загалом у межах оновлення ідентифіковано 62 електронні компоненти у складі «ланцета» та «скальпеля» Більшість із них мають іноземне походження – передусім зі США, а також зі Швейцарії та КНР.

«Попри дію санкцій, Росія зберігає доступ до критично важливих технологій і продовжує вдосконалювати власне озброєння. Для неї залишається доступною навіть така технологічна продукція, як модулі для рішень на основі штучного інтелекту», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують розвідники, подібний модуль також був ідентифікований в безпілотнику «Герань-2» серії MS іранського виробництва, що є свідченням спільної роботи РФ та Ірану з їх модернізації.

Раніше повідомлялося, що російське окупаційне військо на полі бою почало використовувати ударні безпілотні літальні апарати «Италмас» («Изделие-54»).

До слова, Сили оборони використовують дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети».

