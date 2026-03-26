Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Під час перемовин нападник почав стріляти по правоохоронцях
Унаслідок нападу двоє патрульних отримали вогнепальні поранення

В Одесі 45-річний містянин відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів та втік з місця події. Згодом його було вбито під час спроби затримання. Поліція показала відео з бодікамер поліцейських під час стрілянини та фрагменти спроби затримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Інцидент стався 25 березня. За інформацією правоохоронців, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Поліцейські на місці стрілянини
Для затримання нападника було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місце перебування чоловіка. Під час перемовин він знову почав стріляти по правоохоронцях. У відповідь бійці КОРД відкрили вогонь та вбили стрільця.

Унаслідок нападу двоє патрульних отримали вогнепальні поранення. Стан правоохоронців – вкрай важкий. Медики надають необхідну допомогу, проводять усі можливі та неможливі заходи для порятунку життя постраждалих. Розпочато два кримінальні провадження: поліцією за ст. 348 КК України та ДБР за ст. 365 КК України.

Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію
Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Двох співробітників правоохоронних органів було поранено.

Вранці 26 березня Нацполіція повідомила, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. За словами правоохоронців, застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю бійців КОРДУ.

Одещина: ворог пошкодив чотири енергообʼєкти ДТЕК
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту
РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні
Розстріл патрульних в Одесі: фігурант загинув під час затримання
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
