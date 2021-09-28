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    Жителі Одещини перекрили міжнародну трасу, бо не хочуть дистанційного навчання (фото)

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    Ситуацію контролювали співробітники поліції - Жителі Одещини перекрили міжнародну трасу, бо не хочуть дистанційного навчання (фото)
    Ситуацію контролювали співробітники поліції
    фото: Думська

    У акції протесту взяли участь як батьки з дітьми, так і вчителі

    На Одещині близько ста осіб перекрили сьогодні проїжджу частину траси на Кишинів. Люди вийшли на мітинг біля села Кучурган. Таким чином мешканці регіону протестують проти переходу шкіл на дистанційне навчання через ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію, повідомляє «Думська».

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    Жителі Одещини перекрили міжнародну трасу, бо не хочуть дистанційного навчання (фото)
    Жителі Одещини перекрили міжнародну трасу, бо не хочуть дистанційного навчання (фото)

    «Вийшли незадоволені дистанційним навчанням, батьки, вчителі та діти. На місці працюють співробітники поліції», – зазначили в пресслужбі ГУНС в Одеській області.

    Як раніше повідомлялося, в Одесі школи працюватимуть у звичайному режимі, оскільки там вакциновані 80% працівників.

    За минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165). Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

    Нагадаємо, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

    До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

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    Теги: Одещина протест навчання хвороби вакцинація коронавірус
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    Жителі Одещини перекрили міжнародну трасу, бо не хочуть дистанційного навчання (фото)