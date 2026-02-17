На кордоні з Молдовою буде обмежено рух через пункти пропуску

Рух до та з пунктів пропуску буде призупинено

Вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень

Рух через пункти пропуску, які розташовані на кордоні з Молдовою, буде обмежено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що у зв’язку зі складними погодними умовами вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені, км 11+920 – км 308+000 з 05:00 год. 18 лютого 2026 року.

«У зв’язку із чим рух до та з пунктів пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Серпневе», «Малоярославець», «Лісне», «Рені», «Долинське», «Орлівка», «Виноградівка», «Табаки», «Нові Трояни» для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено. Про це повідомлено молдовських колег», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що завтра, 18 лютого, на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) тимчасово буде обмежено рух транспорту.

Обмеження стосується для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Для легкового транспорту рух залишається без обмежень. Про відновлення руху на цій автомобільній дорозі буде повідомлено додатково.

До слова, через погіршення погодних умов в Україні дорожні служби працюють у посиленому режимі.