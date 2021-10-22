В Одесі сотні киснезалежних ковід-пацієнтів лікуються вдома – волонтерка

Ножевнікова: «Із 600 пацієнтів наших –12 осіб вакциновано, із них двоє – це фальшиві сертифікати»

В Одесі понад 600 хворих на коронавірус, які потребують кисню, перебувають на лікуванні вдома. Про це заявила волонтерка, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«На сьогодні понад 500 наших кисневих концентраторів і 140 міських машин працюють удома. Ми знову дійшли до ситуації, коли пацієнти перебувають удома з критичними сатураціями. Якщо в нас були навесні 80–82–85, то зараз – 78, 75. Люди на двох концентраторах. Ми позавчора під'єднували з лікарем швидкої допомоги: киснева канюля, зверху маска – і людина лежить на потоці, а я телефоном розповідаю, як це потрібно зробити. І розумієш, що це взагалі ось злочин, і не можна такого робити, але цього пацієнта нікуди дівати, і всі вони не вакциновані. Із 600 пацієнтів наших – я можу тут давати інформацію чітко – 12 осіб вакциновано, із них двоє – це фальшиві сертифікати, пацієнти самі зізналися, одна AstraZeneca, вісім CoronaVac. І все – це пацієнти віком від 75 років, із великим букетом хронічних захворювань. Із них тільки один летальний випадок», – зазначила вона.

За словами Ножевнікової, в Одеській області приблизно три тижні напружена ситуація з ліжко-місцями для пацієнтів із коронавірусом.

«Найсумніше, що в нас немає реанімаційних місць. Люди у відділеннях лежать у черзі, у терапії чекають. Реанімаційні пацієнти чекають, коли місце в реанімації звільниться. Пацієнтів тяжких, киснезалежних стало набагато більше, порівняно з весною, і вони стали споживати більше кисню», – додала волонтерка.

Раніше Ножевнікова заявила, що в Одесі через великий наплив пацієнтів в лікарнях почалося сортування хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації.

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