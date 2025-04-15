Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині чоловік «рятував» знайомих від ТЦК рушницею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині чоловік «рятував» знайомих від ТЦК рушницею
фото: скрін із відео

Озброєний чоловік на Одещині «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірки

В мережі з'явилося відео конфлікту зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області, під час якого чоловік погрожував військовим рушницею. Згодом у поліції області підтвердили цю інформацію, інформує «Главком».

Правоохоронці зазначають, що інцидент стався кілька днів тому, а озброєний чоловік «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірку.

«Кілька днів тому ввечері на одному із блокпостів були зупинені для перевірки двоє чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили. Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Всіх трьох громадян розшукали.

Зазначається, що в помешканні озброєного водія було знайдено зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру. Правоохоронці вилучили зброю та авто, на якому пересувався підозрюваний, а його самого затримали в процесуальному порядку. За ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Двох пасажирів передали до ТЦК та СП для перевірки.

Нагадаємо, минулого року в Одесі під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних перехожий погрожував їм пістолетом, приставив його до грудей одного з військових, а потім втік. Правоохоронці встановили особу чоловіка і розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством.

Читайте також:

Теги: ТЦК Одеса пост поліція погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На яких підставах я буду забирати телефон у чоловіка, якщо він хоче жінці подзвонити чи мамі?»
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
11 квiтня, 10:59
Олександр Порожнюк: До ухилянтів зневаги не відчуваю
Працівник ТЦК розказав, як переконує ухилянтів мобілізуватися
11 квiтня, 08:00
У 2023 році президент України розпорядився звільнити всіх обласних воєнкомів
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
9 квiтня, 09:17
Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
8 квiтня, 18:06
«Мобілізація – це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей»
Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?
7 квiтня, 15:12
У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу
У Дрогобичі зупинився міський транспорт, перевізник звинувачує ТЦК
5 квiтня, 19:26
Оксана Янчак підозрюється у побитті військовозобов’язаного
Побиття чоловіка. Суд обрав запобіжний захід для посадовиці Вінницького ТЦК та її спільника
1 квiтня, 10:58
За словами Лубінця, рішення щодо його особистого звіту у стінах парламенту не набрало достатньої кількості голосів
«Незаконні затримання стали трендом». Лубінець представить Раді звіт про порушення з боку ТЦК
26 березня, 20:39
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
19 березня, 10:33

Новини

На Одещині чоловік «рятував» знайомих від ТЦК рушницею
На Одещині чоловік «рятував» знайомих від ТЦК рушницею
В Одесі через електросамокат спалахнули три квартири
В Одесі через електросамокат спалахнули три квартири
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Одесу: через удар «шахедами» є постраждалі (оновлено)
ДТЕК показав зруйнований Росією трансформатор на Одещині
ДТЕК показав зруйнований Росією трансформатор на Одещині
В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну
В Одесі активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
42K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
29K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
20K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
12K
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua