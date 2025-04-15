На Одещині чоловік «рятував» знайомих від ТЦК рушницею

Озброєний чоловік на Одещині «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірки

В мережі з'явилося відео конфлікту зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області, під час якого чоловік погрожував військовим рушницею. Згодом у поліції області підтвердили цю інформацію, інформує «Главком».

Правоохоронці зазначають, що інцидент стався кілька днів тому, а озброєний чоловік «рятував» двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірку.

«Кілька днів тому ввечері на одному із блокпостів були зупинені для перевірки двоє чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили. Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Всіх трьох громадян розшукали.

Зазначається, що в помешканні озброєного водія було знайдено зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру. Правоохоронці вилучили зброю та авто, на якому пересувався підозрюваний, а його самого затримали в процесуальному порядку. За ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Двох пасажирів передали до ТЦК та СП для перевірки.

Нагадаємо, минулого року в Одесі під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних перехожий погрожував їм пістолетом, приставив його до грудей одного з військових, а потім втік. Правоохоронці встановили особу чоловіка і розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством.