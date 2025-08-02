Столичний клуб влаштував вечірку в День жалоби: реакція правоохоронців

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження

Працівники відмовлялися пускати поліцію до нічного клубу

У Києві, в одному із закладів Голосіївського району, проводився розважальний захід у День жалоби за жертвами масованої атаки РФ, внаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей. Як повідомляє поліція Києва, вже розпочато кримінальне провадження, передає «Главком».

Так, факт вечірки зʼясували правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж, після чого одразу прибули на місце події. «Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу», – йдеться у повідомленні поліції.

фото: Поліція Києва

фото: Поліція Києва

Адміністрацію клубу було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи. Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

фото: Поліція Києва

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по столиці.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

За словами мера Києва, серед постраждалих – дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, підкреслив Кличко.