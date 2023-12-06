На Одещині міська рада за 3,5 млн грн продає памʼятку архітектури (фото)

Особняк побудуваний наприкінці ХІХ століття: він розташований в історичному районі міста

У місті Болград на Одещині виставили на продаж нежитлову памʼятку архітектури зі стартовою ціною 3,5 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.

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Об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення, взятий під охорону держави. Особняк побудували наприкінці ХІХ століття. Він розташований в історичному районі міста на вулиці Інзовська, 205.

У цьому будинку колись мешкав відомий доктор Дмитро Начов, почесний громадянин міста Болград. Деякий час тут був протитуберкульозний санаторій, а потім станція юних дослідників природи.

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Стартова ціна старовинної будівлі – 3,5 млн грн фото з відкритих джерел

«Поряд є навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Зручна транспортна розв’язка», – йдеться в описі лота.

Електронний аукціон відбудеться 27 грудня 2023 року. Його замовником є Болградська міська рада.

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У Болграді намагаються продати історичну будівлю за 3,5 млн грн фото з відкритих джерел

Рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу на аукціоні було ухвалено у березні поточного року на сесії Болградської міської ради. Наразі будівля перебуває на балансі КП «Міськводоканал».

Проте колись будівля була окрасою Болграда, але згодом виявилася нікому не потрібною, вона пустувала і руйнувалася. Згодом обвалилася стіна будинку, підперта дерев’яними балками. Ще на початку 2022 року стан будинку був плачевним, а зараз він перебуває в аварійному стані.

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Колись у влади були плани створити на базі цього дому центр національних культур і ремесел. Але коштів на це не знайшли. Як і на реставрацію самої історичної будівлі. І ось тепер цей відомий в Болграді будинок, з яким пов’язана історія міста, планують продати.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині колишній палац польського графа продано за 20 млн грн (фото). На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота. Будівлі санаторію перебували в занепаді та майже 20 років не використовувалися. Головний корпус – пам’ятка культури місцевого значення, яка потребує значних інвестицій у відновлення.

Нагадаємо, у Києві забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв.