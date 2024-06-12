У Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус ЗСУ (фото)

За попередньою інформацією правоохоронців, до підпалу може бути причетна група осіб

Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло

У Дніпрі на автостоянці невідомі підпалили мікроавтобус, який належить Збройним силам України. Зловмисників розшукують. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

За фактом підпалу автомобіля правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Інцидент стався на автостоянці по вул. Яскравій у Дніпрі.

На місці події виявлені порожні пляшки з-під бензину

Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.

На місці були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією правоохоронців, до підпалу може бути причетна група осіб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися затягти чоловіка в бус: військові пояснили свої дії.