На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)

Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох.

У ніч на 19 червня у Києві на Оболоні чоловік розбив одразу шість автомобілів, серед них і машина ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим», – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік.

«Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг», – додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення.