Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)
До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин
фото: пресслужба поліції

Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох.

У ніч на 19 червня у Києві на Оболоні чоловік розбив одразу шість автомобілів, серед них і машина ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим», – йдеться у повідомленні поліції Києва.

На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото) фото 1

Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік.

На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото) фото 2

«Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг», – додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення.

Теги: Київ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років
Експосадовці «Київзеленбуду» отримали підозри за розтрату бюджетних 1,3 млн грн
14 червня, 17:18
Від отриманих поранень і тортур серце Олега зупинилось на 36-му році життя. Його прах був розвіяний побратимами над Дніпром
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
13 червня, 19:13
Чоловіка, що підірвав гранату, наразі розшукує поліція
У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку
9 червня, 22:50
Про відновлення руху фунікулера «Київпастранс» повідомить додатково
У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги
5 червня, 16:46
У пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини
У київському метро змінено графік руху поїздів
3 червня, 08:34
Міні-ТЕЦ зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
26 травня, 22:59
Найбільше людей – 70% від загальної кількості – загинуло у ДТП через перевищення безпечної швидкості
Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: поліція назвала цифру
24 травня, 19:06
У першому читанні законопроєкт щодо заборони евакуації авто під час війни підтримали 234 депутати
Евакуацію автомобілів на час війни можуть заборонити: деталі нового законопроєкту
22 травня, 16:19
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
21 травня, 17:41

Новини

На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)
На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)
Пил з Сахари повертається до Києва? Укргідрометцентр зробив заяву
Пил з Сахари повертається до Києва? Укргідрометцентр зробив заяву
До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)
До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)
У Києві втричі зменшилась кількість будинків, яким не відключають світло
У Києві втричі зменшилась кількість будинків, яким не відключають світло
Стрілянина у Києві: стало відомо про стан казахського журналіста
Стрілянина у Києві: стало відомо про стан казахського журналіста
Замах на казахського журналіста у Києві: стали відомі нові подробиці
Замах на казахського журналіста у Києві: стали відомі нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
30K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
18K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
16K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6986
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4553
ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW

Новини

Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Сьогодні, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua