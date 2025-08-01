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На Одещині юнак пішов купатися під час шторму. Пошуки тривають вже четверту добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Одещині юнак пішов купатися під час шторму. Пошуки тривають вже четверту добу
фото: ДСНС Одещини

Водолази не змогли розпочати пошукову операцію відразу через сильний вітер

Вже четверту добу у Чорноморську Одеської області проходить пошукова операція 16-річного підлітка, який під час шторму пішов купатися у море і не повернувся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що водолази не змогли розпочати операцію відразу через сильний вітер і високі хвилі: до пошуків рятувальники долучилися аж зранку 29 липня.

«Станом на ранок 1 серпня, загалом було обстежено 81 500 м² морського дна, з яких 45 000 – за допомогою підводного дрона. Також фахівці обстежили 60 км узбережжя. Пошукові роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час купання потонув 17-річний хлопець.

Подібна трагічна подія сталась у Чернігові. У Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.

До цього, у Миколаївській області дитина втопилася у річці. 

Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.

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Теги: Одещина море шторм потонули

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