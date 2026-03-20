Бійки, зради та ревнощі. 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Вадим Буряковський розповів, з якими проблемами зіштовхується у шлюбі зі співачкою

Співачка Оля Полякова – емоційна людина, тому у стосунках із нею бувають не лише скандали, але й бійки. Про це заявив її 63-річний чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Буряковського Дмитру Гордону.

За словами Вадима Буряковського, Оля Полякова – емоційна людина. Бізнесмен зізнався, що в їхньому шлюбі доходило й до бійок. «Вона ще й боксом займалася, ударів не можна було б пропускати. Може (вдарити, – «Главком»). Але не тому, що хоче, просто в той момент у неї така емоція. Ну якщо це бійка – то бійка. Мені це навіть смішно», – сказав чоловік співачки.

Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років
Крім цього, у шлюбі Полякової та Буряковського бувають й кризи. Причиною проблем у стосунках бізнесмен називає відстань через тривалі відрядження артистки. «І зараз інколи виникають кризи. Ми не бачимо одне одного – це головна причина. У неї багато роботи, вона живе роботою. Я, до речі, до Олі теж жив роботою. У мене тоді робота була моєю сім’єю. А потім навпаки – сім’я стала моєю роботою. Так вийшло, що я перестав займатися бізнесом, який любив. І без мене воно вже не працювало», – пояснив чоловік Полякової.

Оля Полякова має двої доньок Марію та Алісу
Вадим Буряковський прокоментував чутки про зраду у їхньому шлюбі з Поляковою. «Ні, з мого не було. За інших не знаю», – відповів підприємець.

Водночас Буряковський зізнався, що не ревнує Полякову до шанувальників, адже розуміє, що це особливості її роботи: «Якби я ревнував, я б їй не довіряв. Але це така робота – що я маю зробити?». Проте Оля Полякова, за словами її чоловіка, ревнує його.

Вадим Буряковський та Оля Полякова мають двох доньок
Чоловік Олі Полякової також зізнався, що він не спить з дружиною в одному ліжку. За його словами, проблема в тому, що він сильно хропить, а Поляковій важливо висиплятися: «Я сильно хроплю. Та й курю. А їй потрібен сон, у неї дуже чутливий сон. Це для неї серйозна проблема — їй треба висипатися. Якщо вона не виспиться, їй потім дуже важко проводити весь день».

Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років. Вони мають двох спільних дітей: старшу доньку Марію та молодшу Алісу.

Нагадаємо, Оля Полякова поскаржилася на польських прикордонників, які влаштували їй перевірку на кордоні. Артистка поділилася в мережі відео, де висловила своє невдоволення стосовно того, як поляки ставляться до українців. Як розповіла Оля Полякова, вона прямувала до Лондона, однак на кордоні з Польщею вона зіткнулася з неприємною для неї ситуацією. 

Також повідомлялося, Оля Полякова змінила свій стиль. На сцені виконавиця почала з'являтися у нових костюмах, що нагадали користувачам у мережі сценічні образи співачки Світлани Лободи. Українці порівняли образи співачок з останніх їхніх концертів та знайшли схожість не лише в одязі,

