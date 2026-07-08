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На Одещині зафіксовано спалах кишкових інфекцій: лікарі назвали головні причини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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На Одещині зафіксовано спалах кишкових інфекцій: лікарі назвали головні причини
Найуразливішими до кишкових інфекцій є діти
колаж: glavcom.ua

В області зареєстрували 282 випадків гострих кишкових інфекцій

На Одещині зафіксували спалах гострих кишкових інфекцій. За останній тиждень рівень захворюваності зріс на 15,6%. Фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб розповіли про головні фактори спалаху та назвали групи ризику, пише «Главком».

За даними Центру контролю та профілактики хвороб, з 29 червня по 5 липня 2026 року в Одеській області зафіксовано зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. «Головними факторами ризику стали домашні страви, що зберігалися з порушеннями, та недотримання правил гігієни під час купання у відкритих водоймах», – розповіли експерти.

Наразі рівень захворюваності на респіраторні інфекції знижується. Всього за тиждень на Одещині зафіксували 282 випадки гострих кишкових інфекцій. У зоні ризику залишаються діти, оскільки 193 випадки припали саме на них. Це 68% від загальної кількості всіх хворих. Частіше інфекції фіксували у дітей віком від 1 до 4 років (38%) та від 5 до 9 років (30%). Вони є найвразливішою групою.

Водночас серед дорослих зареєстровано 89 випадків та зниження захворюваності на 6%. «Усі 282 пацієнти з розладами кишківника були обстежені на холеру – результати негативні. Збудника холери в екологічних пробах (море, прісна вода, стічні води, продукти) не виявлено», – зазначили у Центрі.

До слова, рівень захворюваності на застудні інфекції, такі як ГРВІ, грип та COVID-19, є нижчим за епідемічний поріг на 77,4%. Проте, за даними вірусологічного моніторингу, в регіоні нині реєструються лише негрипозні віруси.

Лікарі закликали українців ретельно мити овочі та фрукти, дотримуватися правил зберігання продуктів у спеку, не купувати їжу на стихійних ринках та уникати ковтання води під час купання у водоймах.

Нагадаємо, на Львівщині тимчасово заборонили відвідування та купання в озері «Задорожнє», більш відомому серед відпочивальників як «Байкал», після спалаху гострої кишкової інфекції серед людей, які проводили там дозвілля. 

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Теги: здоров'я кишкова інфекція Одещина інфекція поради інфекційні захворювання

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