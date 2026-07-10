Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник
Ракетний удар по порту Одещини: загинув працівник, пошкоджена інфраструктура
колаж: glavcom.ua

Під час російської атаки загинув докер-механізатор, на території порту виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та спеціалізовану техніку

Російські терористи вкотре завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок атаки загинув працівник порту, також пошкоджено виробничі об'єкти та техніку. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За словами Кулеби, під час виконання службових обов'язків загинув докер-механізатор. «Найболючіше – загинула людина. Під час виконання своїх обов'язків загинув докер-механізатор. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого», – зазначив міністр.

Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти на території портових операторів. «Пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка», – повідомив Кулеба.

Після удару на території одного з портових терміналів спалахнула пожежа. «Внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів. Дякую рятувальникам та всім профільним службам, які оперативно спрацювали на місці», – наголосив він.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що російські війська атакували область крилатими ракетами. «Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками», – повідомив Кіпер.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків російської атаки.

Росія регулярно завдає ударів по портовій інфраструктурі Одеської області, намагаючись зірвати роботу українських морських портів і експортних маршрутів. Під обстріли неодноразово потрапляли цивільні термінали, склади та адміністративні будівлі, гинули й зазнавали поранень працівники портів.

Теги: інфраструктура порт Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Подільському районі Одеської області 52-річний чоловік кинув гранату в поліцейських
На Одещині ухилянт кинув гранату в патрульних
5 липня, 14:08
Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
РФ атакувала склади з туалетним папером на Одещині: фото, відео
1 липня, 17:33
фото з відкритих джерел
На Одещині з’явилися перші місцеві кавуни нового врожаю
29 червня, 22:16
Росія завдала 47 ударів по Чернігівщині
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
27 червня, 10:28
Операційний директор компанії Олександр Мироненко
Операційний директор «Метівесту» розказав, як працюють українські металурги за 20 км від лінії фронту
25 червня, 13:22
Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою
103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
23 червня, 21:35
Ворожий дрон влучив у газовоз на Одещині
Ворожий дрон атакував АЗС на Одещині: виникла загроза вибуху
20 червня, 13:56
Турецьке судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, 29 травня 2026 року
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув моряк, є поранені
19 червня, 08:25
Унаслідок російської атаки та пожежі згоріла гідроізоляція, пошкодилася мембрана, що забезпечувала герметичність споруди
ЄС виділить 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС
16 червня, 04:14

Новини

Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник
Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник
Одещина: чоловік побив військового через зауваження про російську музику
Одещина: чоловік побив військового через зауваження про російську музику
СБУ викрила на хабарі заступника голови Одеської облради
СБУ викрила на хабарі заступника голови Одеської облради
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: що відомо про стан постраждалих
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: що відомо про стан постраждалих
На трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка: є загиблий і постраждалі
На трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка: є загиблий і постраждалі
В Одесі оголошено день жалоби
В Одесі оголошено день жалоби

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua