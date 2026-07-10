Росія завдала ракетного удару по порту Одещини: загинув працівник

Під час російської атаки загинув докер-механізатор, на території порту виникла пожежа, пошкоджено виробничі об'єкти та спеціалізовану техніку

Російські терористи вкотре завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області.

Внаслідок атаки загинув працівник порту, також пошкоджено виробничі об'єкти та техніку. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За словами Кулеби, під час виконання службових обов'язків загинув докер-механізатор. «Найболючіше – загинула людина. Під час виконання своїх обов'язків загинув докер-механізатор. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого», – зазначив міністр.

Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти на території портових операторів. «Пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка», – повідомив Кулеба.

Після удару на території одного з портових терміналів спалахнула пожежа. «Внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів. Дякую рятувальникам та всім профільним службам, які оперативно спрацювали на місці», – наголосив він.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що російські війська атакували область крилатими ракетами. «Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками», – повідомив Кіпер.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків російської атаки.

Росія регулярно завдає ударів по портовій інфраструктурі Одеської області, намагаючись зірвати роботу українських морських портів і експортних маршрутів. Під обстріли неодноразово потрапляли цивільні термінали, склади та адміністративні будівлі, гинули й зазнавали поранень працівники портів.