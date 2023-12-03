Шахраї використали ім’я Рустема Умєрова: Міноборони попередило українців

Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації

Шахраї створили в мережі Telegram фейковий акаунт міністра оборони України Рустема Умєрова. Вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації. Про це повідомили в Telegram-каналі Міноборони.

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«Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що у Рустема Умєрова взагалі немає акаунту в Telegram.

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«Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього», – звернулися в оборонному відомстві до українців.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Крім того, рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного.

Також Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.