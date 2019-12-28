На Соборній площі Одеси відкрили відреставрований будинок Руссова



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Будинок Руссова на Соборній площі Одеси, нарешті відкрили після першого етапу реставрації Фото: Олександр Гіманов

Реставрація фінансується за рахунок коштів мільярдного кредиту, взятого мерією в державному «Укргазбанку»

Справжню перлину української архітектури, будинок Руссова на Соборній площі Одеси, нарешті відкрили після першого етапу реставрації, яка стосувалася несучих конструкцій будівлі, даху й фасадів. Урочистості відбулися ввечері у п’ятницю, 27 грудня 2019 року.

Перший етап реставрації коштував міській скарбниці 150 млн 105 тис. грн. Більшу частину цих грошей підрядник, компанія «Укрспецпроект», вже отримав. Наступного року, згідно з проектом міського бюджету, йому заплатять ще 20 млн,, повідомляє Думская.net.

Реставрація фінансується за рахунок коштів мільярдного кредиту, взятого мерією в державному «Укргазбанку».

Другий етап реставрації, грошей на який наразі немає, передбачає відновлення інтер’єрів будівлі. Досі не зрозуміло, чи будуть внутрішні приміщення автентичними, чи їх осучаснять. Також немає інформації, як надалі збираються використовувати будинок. Точно відомо, що житловим йому вже не бути. Не виключено, що пам’ятник здадуть в оренду приватній компанії – під офісні приміщення.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що хаотична забудова столиці повинна припинитись. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва».