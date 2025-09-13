Головна Одеса Новини
Вода перетворилася на сіль. На Одещині вперше за багато років зафіксовано незвичне природнє явище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Вода перетворилася на сіль. На Одещині вперше за багато років зафіксовано незвичне природнє явище
Висохли всі малі річки й водотоки у балках, які впадали в лимани
фото: Ivan Rusev/Facebook

Нацпарк «Тузлівські лимани» відчув наслідки розбалансування клімату

На території Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на півдні Одеської області, спостерігаються наслідки глобального потепління – висихання водойм. Як інформує «Главком», про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, заповідник отримав назву від назви лиманів, від слова з коренем «туз», що з тюркського означає «сіль». Він пояснює, що під час великого періоду регресії Чорного моря вода відходила далеко від берега, його рівень падав, лиманів з водою не було, тут формувалась сіль.

«Зараз пройшло спекотне літо... Деякі водойми нацпарку, які залежать від материкового стоку, як, наприклад, водосховище біля села Вишневе, вперше за багато років висохли й там є багато солі. Висохли всі малі річки й водотоки у балках, які впадали в лимани. Від випарювання знижується рівень і основних великих Тузлівських лиманів», – констатує науковець.

Зараз, каже він, ми є свідками наслідків потужного антропогенного тиску на малі річки, які колись давали річковий сток в лимани. Також те, що відбувається на півдні Одещини – наслідок розбалансування клімату, яке призводить до спекотного літа і висихання водойм.

Вода перетворилася на сіль. На Одещині вперше за багато років зафіксовано незвичне природнє явище фото 1

Русєв оприлюднив фото водосховища, що розташовано біля села Вишневе, та лиману Малошаганський.

«Сіль замість води», – наголошує вчений.

Він також розповідає, що Світовий океан – це мінлива субстанція, яка то підіймається, то опускається під впливом клімату, що змінюється. Такі підйоми та опускання, пояснює Русєв, і називають трансгресією та регресією. Внаслідок цього явища, при яких рівень моря підвищується або знижується стосовно землі, берегова смуга рухається у напрямі високих місць або навпаки йде на спад.

Трансгресії та регресії можуть бути викликані тектонічними явищами, коливанням та рухом суші після танення льодовиків, але в першу чергу – серйозними кліматичними змінами у міжльодовикові періоди.

«Протягом останніх 5 мільйонів років виділяють не менше семи епох суттєвих, різких змін клімату, з якими пов'язані глобальні заледеніння. Особливо сильними були зниження температури протягом сучасного, четвертинного періоду, який почався понад два з половиною мільйони років і продовжується в наш час», – зазначає Русєв. За цей період були три великі заледеніння: міндельське, рисське та вюрмське, що охопили практично всю планету. Потужні полярні льодовики в Європі в моменти цих зледенінь досягали півдня України, а в західній півкулі південний край полярних льодів доходив до Гавайських островів.

Нагадаємо, південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Теги: клімат Заповідники Одеса

