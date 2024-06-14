Ухилянти встановили антирекорд при спробі виїхати з України

Ухилянтів було виявлено неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади на Одещині

На Одещині затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади на Одещині військові зупинили вантажівку марки «Рено».

Чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон були мешканцями різних областей України фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

ДПСУ заявила, що водієм автівки виявився мешканець Болградського району, який замість зерна в причепі намагався перевезти до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років. Люди, яких перевозили в авто, були мешканцями Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

Правоохоронці склали адмінпротоколи. Зокрема, двом особам загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що прикордонники виявили мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування та проріз у загороджувальній огорожі. За попередніми даними, 18 особам вдалося незаконно втекти до Угорщини.

До слова, на Буковині місцевий мешканець намагався незаконно провести до Румунії сім чоловіків. Вони заплатили йому від $5 до $10 тис.