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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському та Покровському напрямках окупанти здійснили по 29 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів, застосувавши 30 ракет, а також здійснили 78 авіаційних ударів, під час яких скинули 299 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 672 дрони-камікадзе та здійснили 3314 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 66 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили дев'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами, чотири райони зосередження живої сили та сім пунктів управління російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіабомби та здійснив 75 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 19 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Вовчанська, а також у напрямках Хатнього, Тернової, Земляного Яру та Івашкиного.

На Куп’янському напрямку

Відбулося 11 атак російських військ у напрямках Куп'янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки.

На Лиманському напрямку

Окупанти 14 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Новоселівки, Лимана, Діброви, Шийківки та Озерного.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 14 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві наступальні дії у районі Никифорівки та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Торецького та Софіївки, а також у напрямках Новопавлівки, Довгої Балки, Вільного й Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 29 штурмових дій противника. Бої точилися в районах Дорожнього, Котлиного та Удачного, а також у напрямках Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Василівки та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну наступальну дію у напрямку Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 11 атак у напрямках Добропілля, Цвіткового, Гіркого, Староукраїнки, а також у районах Данилівки, Чарівного та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку

Українські військові зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Малої Токмачки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1625-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна Генштаб фронт

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