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Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна повернула ще шістьох дітей з окупованої території
фото ілюстративне

Прокудін: серед врятованих дітей – хлопець, який пережив теракт на Каховській ГЕС

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще шестеро дітей віком від шести до 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

Хлопець пережив теракт на Каховській ГЕС

Серед врятованих дітей – 17-річний юнак, який пережив окупацію та наслідки підриву Каховської ГЕС. За словами Прокудіна, окупанти змушували підлітка вчити російський гімн і брати участь у пропагандистських заходах, а згодом намагалися втягнути його в російську систему військового обліку – практику, яку загарбники системно застосовують і до інших дітей на захоплених територіях, залучаючи їх, зокрема, до проросійських молодіжних організацій.

Наразі юнак, як і ще п'ятеро врятованих дітей, перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу. Повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».

«Кожне повернення – це боротьба за дитинство, яке Росія намагається в них забрати», – зазначив Прокудін.

Скільки дітей повернули з Херсонщини

Від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули вже 116 дітей. За даними програми Bring Kids Back UA, станом на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 396 дітей, тоді як ще близько 1,6 мільйона залишаються під контролем Росії – депортованими, примусово переміщеними до Росії або на тимчасово окупованій території.

Програму Bring Kids Back UA створили за ініціативою президента Володимира Зеленського у 2023 році. Вона об'єднує зусилля органів влади, міжнародних організацій та волонтерів для повернення додому українських дітей, незаконно вивезених чи утримуваних Росією на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, наприкінці червня з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 13 дітей – окупанти залякували підлітків розстрілами та готували їх до участі у війні.

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Теги: росія окупанти теракт Херсонщина окуповані території Каховська ГЕС

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