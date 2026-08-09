В Одесі водій та пасажири вигнали дружину загиблого захисника з маршрутки

Після скарги Наталі до департаменту транспорту з перевізником провели бесіду

Причиною конфлікту став собака жінки

На Одещині розгорівся гучний скандал у приміській маршрутці: водій та пасажири силоміць вигнали з салону Наталію Богдан, дружину загиблого захисника України. Причиною стала її такса Расті, яка є останньою пам'яттю про чоловіка-героя. Попри те, що собака поводився спокійно, водій відмовився їхати без спеціальної переноски, а пасажири замість підтримки вдалися до лайки та погроз. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Наталя Богдан поверталася до Одеси з курортного селища Кароліно-Бугаз. За її словами, із Расті вона регулярно їздить цим маршрутом – приблизно через день-два, і раніше жодних проблем не виникало.

Цього разу водій відмовився продовжувати поїздку, оскільки собака був без спеціальної переноски. На відео, яке потрапило до журналістів, чути, як пасажири вимагають від жінки вийти із салону.

«Убирайтесь із автобуса. Нам треба їхать», – каже один із чоловіків.

Наталя пояснювала, що Расті спокійна та вихована, і просила зробити виняток. Однак водій наполягав на дотриманні правил перевезення тварин. Зрештою жінці довелося залишити автобус і добиратися додому на таксі.

Для Наталі Расті – не просто домашня тварина. Собаку її чоловік Андрій Кочерешко придбав на Донеччині, коли цуценяті було лише два місяці. Три місяці такса перебувала з ним на фронті, після чого військовий привіз її додому у відпустку. Саме тоді Наталя попросила залишити собаку з нею.

Андрій загинув у 2022 році. За словами дружини, під час боїв він був в оточенні поблизу Волновахи, але зміг вивезти свій взвод.

«Вона стала моїм другом і дитиною. Коли не стало чоловіка, це якби те, що від нього залишилося», – розповіла Наталя.

Повне ім’я такси – Розтяжка. Так її назвав Андрій, згадуючи свої бойові будні.

Водночас журналісти з’ясували, що формально водій мав підстави вимагати переноску. Правила перевезення передбачають, що дрібних собак вагою до 10 кг мають перевозити у спеціальній сумці, клітці або контейнері. Наталя визнає, що переноски із собою не мала.

Утім, за словами юристів, це не дає права водієві чи іншим пасажирам ображати людину або погрожувати їй. У разі конфлікту водій міг звернутися до поліції.

Після скарги Наталі до департаменту транспорту там повідомили, що з перевізником провели бесіду. Йому нагадали про неприпустимість зневажливого ставлення до пасажирів, а підприємству доручили провести позачерговий інструктаж із водіями.

Сам перевізник, як зазначається у сюжеті, протягом чотирьох днів на зв’язок із журналістами не вийшов.

Нагадаємо, у Чернівцях звільнили водія автобуса №14, який під час поїздки обзивав українських захисників та нецензурно лаявся на пасажирок.

До слова, в Івано-Франківську звільнили водія автобуса №48 після конфлікту з матір’ю загиблого військовослужбовця Віктора Пилипенка. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах.

Надія Баланюк заявила, що водій образив її через посвідчення родини загиблого. Жінка користувалася копією посвідчення, оскільки оригінал документа втратила.

Також навесні 2025 року пасажир маршрутки у Львові образив колишню військову Олену Лубенську і пригрозив звернутись до СБУ через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Чоловік заявив, що перевірятиме документи. «УБДшниця воно», – вигукнув він. Після цього Лубенська почала знімати на відео пасажира та зафіксувала конфлікт.