Одеська поліклініка отримала нове обладнання



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За рахунок коштів міського бюджету Одеси придбано сучасний УЗД-апарат для поліклініки №6

Для міської поліклініки №6 у рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я» за кошти міського бюджету закуплено сучасний апарат ультразвукової діагностики «Alpinion E CUBE 5» виробництва Південної Кореї.

Компактний ультразвуковий сканер забезпечує високу роздільну здатність і якість цифрового зображення, що несе відповідальність за достовірність і точність діагностики.

Апарат дозволяє проводити УЗД органів черевної порожнини, нирок, скелета і м'язів, щитовидної залози, а також використовується для проведення ультразвукового обстеження молочних залоз. Це актуально для міської поліклініки №6, на базі якої працює Міський центр здоров'я грудної залози.

Новий УЗД-апарат дозволив розширити діагностичні можливості і поліпшити якість медичної допомоги для жителів Приморського району Одеси.