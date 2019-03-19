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    Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)

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    Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини шляхопроводу - Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)
    Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини шляхопроводу
    Фото: Дирекція будівництва шляхово-Ттанспортних споруд Києва

    Стало відомо, коли розбиратимуть Шулявський міст над проспектом Перемоги

    Розбирання конструкцій Шулявського шляхопроводу над проїзною частиною проспекту Перемоги буде виконуватись у другій декаді квітня без повного закриття руху транспорту проспектом (часткове обмеження), демонтаж балок буде здійснюватись у нічний час. Про це повідомила Дирекція будівництва шляхово-Ттанспортних споруд Києва.

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    Наразі на шляхопроводі ведуться роботи з:

    • демонтажу мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі (опори, кронштейни, світильники);
    • розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини та бортового каменю;
    • демонтаж перильної та бар’єрної огороджень.

    Дорожники просять киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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    Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)
    Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)
    Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)
    Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)
    Фото: Дирекція будівництва шляхово-Ттанспортних споруд Києва

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їхня вартість - близько 1 млрд гривень

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