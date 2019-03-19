Демонтаж Шулявського шляхопроводу: що відбувається на мосту (фото)



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Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини шляхопроводу Фото: Дирекція будівництва шляхово-Ттанспортних споруд Києва

Стало відомо, коли розбиратимуть Шулявський міст над проспектом Перемоги

Розбирання конструкцій Шулявського шляхопроводу над проїзною частиною проспекту Перемоги буде виконуватись у другій декаді квітня без повного закриття руху транспорту проспектом (часткове обмеження), демонтаж балок буде здійснюватись у нічний час. Про це повідомила Дирекція будівництва шляхово-Ттанспортних споруд Києва.

Наразі на шляхопроводі ведуться роботи з:

демонтажу мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі (опори, кронштейни, світильники);

розбирання асфальтобетонного покриття проїзної частини та бортового каменю;

демонтаж перильної та бар’єрної огороджень.

Дорожники просять киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їхня вартість - близько 1 млрд гривень

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