Загибель дівчинки на атракціоні в Миколаєві: нові деталі

За словами Аліни, дітей на атракціоні того вечора було чимало – одномоментно на батуті перебувало до двадцяти людей

Коли дівчинку винесли з батута, вона вже мала сині губки, а на обличчі ознаки асфіксії

Стало відомо про нові деталі Миколаївської трагедії. Журналісти Новини-N поспілкувалися з очевидцями трагічної загибелі маленької дівчинки на атракціонах у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аліна Волошина є подругою матері загиблої дівчинки – разом навчалися в одній школі. Вчора обидві жінки прийшли з дітьми до «Казки», діти попросилися на батут. За словами Аліни, дітей на атракціоні того вечора було чимало – одномоментно на батуті перебувало до двадцяти людей.

«Дівчинка була з братиком, Ромкою (разом із дітьми була й мама – «Главком»). Я відправила туди свою дитину, там було дуже багато дітей. Вони розважалися, дівчинка прийшла, попросила води, попила. Мама каже: «Дочко, давай уже додому. Дуже спекотно і настав час вже їсти». Але дівчинка попросила ще кілька хвилин і пішла грати далі. Свою дитину на той момент я вже покликала, вона почала взутися. Минула якась хвилина… Дівчина, яка працювала на території цього розважального майданчика, де стояв саме цей батут, винесла дівчинку на руках і почала звати маму. А Аня (мати дівчинки – «Главком») стояла позаду мене. Вона одразу ж побігла туди, схопила дівчинку та поклала на острівець, за допомогою якого можна зайти на сам батут, та почала робити їй штучне дихання», – розповіла Аліна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами очевидиці, відразу викликали швидку. Якийсь чоловік побіг до обласної стоматологічної клініки, розташованої через дорогу від «Казки» – це була найближча установа, де були хоч якісь лікарі. Працівники клініки відразу ж прибігли, спробували використати нашатирний спирт, сподіваючись привести дівчинку до тями. Коли побачили, що справи погані, почали робити непрямий масаж серця, поки не приїхала бригада швидкої допомоги.

Жінка розповідає, пульсу у дівчинки не було. За п'ять-сім хвилин приїхала швидка. Медики швидко відреагували – відразу почали надягати на обличчя кисневу маску і потім уже проводити реанімаційні заходи. Коли дівчинку поклали в закуток, щоб була тінь, і почали робити штучне дихання, вона начебто навіть хрипіла.

Коли дівчинку винесли з батута, вона вже мала сині губки, а на обличчі ознаки асфіксії, коли капіляри на обличчі тріскають.

Аліна чула, як хтось із працівників розповідав, що у дівчинки з рота текла піна. Але сама вона на той момент ніякої піни не побачила — рот був чистий. Дівчинка просто вже не дихала.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Лікар, який давав мені заспокійливе, сказав, що у неї на носику був слід від мотузки, на якій вона повисла. І що швидше за все вона зачепилася за мотузок носиком, а потім, може, вже під вагою тіла, опустилася нижче. Знімала дівчинку, як нам сказали, співробітник батута. Але ми цього не бачили. На батуті високі борти, і не видно, що відбувається там. Можна бачити тільки коли твоя дитина зверху, самі гірки, якими вони спускаються. Що було в центрі, де все це сталося, ніхто не бачив», – розповіла свідок.

Як голова дівчинки опинилася в петлі, що й спричинило такі трагічні наслідки, невідомо. Дивує той факт, що ніхто з дорослих, як виявилося, дітей не доглядав, вони фактично були надані самі собі. Що відбувається з їхніми дітьми на батуті, батьки теж не бачать огляд обмежений.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика «Казка» у місті Миколаєві загинула дитина.

Поліцейські встановлюють обставини, які призвели до смерті малолітньої дитини на території дитячого атракціону. На час слідства дитяче містечко не працюватиме.