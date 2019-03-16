  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень

    • Розсилка
    Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень

    30-річний житель Запорізької області розповсюджував заборонені засоби шляхом «закладок» в Приморському районі міста

    Працівники відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, коли той безпосередньо розкладав «товар» в місця, де в подальшому його повинні були забрати покупці.

    Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у зловмисника більше кілограма частково розфасованої психотропної речовини хімічного походження та декілька десятків грам марихуани. Вилучене направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» приблизна вартість «солей» - понад мільйон гривень. 

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень
    Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень
    Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень

    Зі слів правопорушника, партію наркотиків він привіз із Запорізької області для збуту в Одесі. 

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішуватися питання про зміну кваліфікації на ч.3 ст.307 ККУ.

    Слідство триває.

    Читайте також
    кримінал Одеса наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ