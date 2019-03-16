Одеські поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину на суму більше мільйона гривень



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30-річний житель Запорізької області розповсюджував заборонені засоби шляхом «закладок» в Приморському районі міста

Працівники відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, коли той безпосередньо розкладав «товар» в місця, де в подальшому його повинні були забрати покупці.

Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у зловмисника більше кілограма частково розфасованої психотропної речовини хімічного походження та декілька десятків грам марихуани. Вилучене направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» приблизна вартість «солей» - понад мільйон гривень.

Зі слів правопорушника, партію наркотиків він привіз із Запорізької області для збуту в Одесі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішуватися питання про зміну кваліфікації на ч.3 ст.307 ККУ.

Слідство триває.