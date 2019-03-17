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    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду

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    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду

    З ранку танці, а ввечері паб

    В Одесі 16 березня відзначили День святого Патріка - покровителя Ірландії. В обід «зелені чоловічки» пройшли по центру міста парадом і влаштували танцювальний флешмоб. На вечір заплановано типовий ірландський відпочинок в пабі під кельтську музику.

    Танцювальний флешмоб стартував опівдні у Дюка. Всі, хто хотів взяти в ньому участь, заздалегідь отримали навчальне відео. За пару тижнів шанувальники Ірландії вивчили базові рухи національних танців.

    Від пам'ятника Дюку святкують пройшли парадом по Приморському бульвару і через Театральну площу вийшли на Дерибасівську. Кінцева точка - Міський сад. Нинішній парад в День святого Патріка - десятий за рахунком. У ньому взяли участь кілька сотень людей. Кожному обов'язково було мати хоча б один зелений елемент одягу.

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    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду
    Як в Одесі святкували День святого Патріка. Фоторепортаж з параду

    «Ми відзначали це свято в своєму вузькому колі друзів. Рівно 10 років тому ми вийшли з роботи і вирішили пройти маршем по місту. Нас тоді було близько 10 осіб. Це свято знайшов відгук у серцях одеситів, вони приєднуються до параду. У минулому році нас було вже близько 300 осіб », - розповів організатор параду Сергій Пархісенко.

    «Сама весела частина свята пройде в ірландському пабі Underpub на Приморській. Наша школа ірландського танцю покаже свою програму, головний Патрік Одеси проведе вікторину і конкурси, подарує подарунки », - розповіла керівник студії ірландських танців Анастасія Шеховцова.

    Відзначимо, День пам'яті покровителя Ірландії святого Патріка відзначається 17 березня. За переказами, святий Патрік приніс християнство на язичницький острів і вигнав з нього всіх змій. Традиційно на честь святого Патріка влаштовується парад з піснями і танцями, ірландське пиво ллється рікою. 17 березня - свято не тільки ірландського святого, але і ірландської душі, який переріс національні кордони і стало свого роду міжнародним днем Ірландії.

    Джерело: Пушкинская.net

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