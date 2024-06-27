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Одна з курортних європейських країн вводить шестиденний робочий тиждень

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Одна з курортних європейських країн вводить шестиденний робочий тиждень
На думку влади, новий закон про спростить управління в компаніях, скоротить випробувальний термін і зробить більш прозорими понаднормові зміни
фото klev.club

Раніше жителів країни неофіційно визнавали «найбільшими трудоголіками в Європі»

У Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, працюватимуть шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що з 1 липня в Греції набуває чинності реформа трудового законодавства, яка передбачає введення шестиденного робочого тижня. Уряд пояснюючи це спробою побороти «чорну зайнятість», каже, що багатьом людям у країні все одно доводиться перепрацьовувати, але при цьому роботодавці ухиляються від сплати податків і страхування праці.

На думку влади, новий закон про шестиденку спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін для прийнятих на роботу і зробить більш прозорими понаднормові зміни.

Згідно з новим законом, співробітники, які працюють у шостий день, отримають надбавку до денної заробітної плати на 40%, а якщо шостий день роботи виявиться вихідним днем, то вона збільшиться на 115%.

Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів ЄС, маючи при цьому, згідно з даними Євростату, досить низькі доходи.

Водночас у столиці Данії Копенгагені 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Метою такого рішення є протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Також німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем.

Зазначається, що експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати – поліпшення фізичного і психічного здоров’я, а також зниження рівня вигорання. Журналісти підкреслили, що жодна з компаній, яка брала участь у експерименті, не планувала повертатися до п’ятиденного тижня.

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Теги: закон реформа робота Греція страхування

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