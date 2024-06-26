Польща пом’якшить законодавство про аборти – Politico

Новий уряд Польщі на чолі з колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском прагне зробити законодавство більш ліберальним

Польща хоче декриміналізувати допомогу в проведенні абортів протягом перших 12 тижнів

25 червня Польща зробила крок до полегшення правил абортів після того, як парламентська комісія рекомендувала декриміналізувати практику впродовж перших 12 тижнів вагітності. Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що колишня правляча ультраправа партія «Право і справедливість» (PiS), яка керувала країною протягом восьми років, поки не втратила владу на виборах у жовтні минулого року, у 2020 році посилила правила абортів у Польщі до майже повної заборони – дозволяючи аборти лише у випадках зґвалтування. або інцест, або якщо життя жінки знаходиться під загрозою.

Новий уряд Польщі на чолі з колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском намагався спрямувати закони країни у більш ліберальне русло, включаючи пом’якшення правил абортів, але розбіжності всередині коаліції сповільнили прогрес.

Та 25 червня комітет ухвалив одну з пропозицій і рекомендував парламенту повністю декриміналізувати допомогу в проведенні абортів протягом перших 12 тижнів. Польський парламент розгляне цю пропозицію пізніше цього року, зауважує Politico.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у понад 40 польських містах відбулися акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.