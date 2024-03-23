Одне з сіл Одеської області буде перейменовано на Шампань

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування села Надеждівка на Одещині на Шампань. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Тепер вино з Надеждівки стане шампанським», – пожартував нардеп.

Раніше у Комітеті Верховної Ради України схвалили нові назви для понад сотні населених пунктів, серед яких – Южне (на Порт-Аненталь), Павлоград (на Матвіїв) і Синельникове (на Ріднопілля).

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Як повідомлялося, на Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району обрали нову назву населеного пункту, відмовившись від історичної – Свинне.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Також нагадаємо, Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард.