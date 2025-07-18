Московську область атакували безпілотники

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим»

У ніч на 18 липня в Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода. Про це повідомляє «Главком».

За словами мера Москви Сергія Собяніна, система протиповітряної оборони збила кілька дронів, які прямували в бік столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план «Килим». У Домодєдово й Жуковському обмеження діяли коротко – з 23:13 до 23:24. Натомість у Внуково план спричинив затримки: на виліт затримано вісім рейсів, зокрема до Самарканда, Єревана, Баку, Астани, Уфи, Анталії, Бодрума й Даламану. На приліт затримано 20 рейсів, один рейс скасовано.

У Міністерстві оборони Росії заявили про збиття загалом 22 українських дронів над різними регіонами країни, а саме:

10 БпЛА – над територією Брянської області;

10 БпЛА – над територією окупованого Криму;

1 БпЛА – над територією Московського регіону;

1 БпЛА – над територією Орловської області.

Раніше ми писали, що у ніч на 17 липня в Московській області пролунали вибухи. Як повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали, у регіоні фіксували невідомі безпілотники, що прямували в бік Москви.

Як відомо, звуки вибухів було чути біля сіл Литкине і Бакеєве у міському окрузі Солнєчногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. У селі Алабушево, за твердженням очевидців, виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

До слова, у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.