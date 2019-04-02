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    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)

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    У Toyota відпало колесо і пом'ялася задня частина - Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    У Toyota відпало колесо і пом'ялася задня частина
    Фото: Інформатор

    Ніхто з водіїв не постраждав

    Сьогодні, 2 квітня, у Києві на з’їзді з Південного мосту сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: зіткнулися Honda, Toyota, Peugeot і Skoda.

    Аварія сталася близько 11:30. Про це повідомляє Інформатор.

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    За словами водія Honda, він рухався у крайній лівій смузі руху. Перед ним спробував протиснутися автомобіль Toyota, однак машини не поділили дорогу і зіткнулися. Після цього Skoda намагалася об'їхати Toyota, але, не розрахувавши дистанцію, притерлася бічною частиною. У цей момент в Skoda ззаду влетів Peugeot.

    В результаті зіткнення у Toyota відпало колесо і пом'ялася задня частина. У Honda пошкоджена передня частина. Skoda отримала подряпину збоку і вм'ятину ззаду. А у Peugeot розбитий перед і спущено колесо.

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    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Ніхто з водіїв не постраждав.

    На місці події працює наряд патрульної поліції. Автомобіль Honda евакуюють.

    У напрямку на правий берег у бік центру утворився затор.

    Деталі аварії встановлюються.

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