Під Південним мостом серйозна ДТП: не поділили дорогу чотири авто (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Toyota відпало колесо і пом'ялася задня частина Фото: Інформатор

Ніхто з водіїв не постраждав

Сьогодні, 2 квітня, у Києві на з’їзді з Південного мосту сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: зіткнулися Honda, Toyota, Peugeot і Skoda.

Аварія сталася близько 11:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Honda, він рухався у крайній лівій смузі руху. Перед ним спробував протиснутися автомобіль Toyota, однак машини не поділили дорогу і зіткнулися. Після цього Skoda намагалася об'їхати Toyota, але, не розрахувавши дистанцію, притерлася бічною частиною. У цей момент в Skoda ззаду влетів Peugeot.

В результаті зіткнення у Toyota відпало колесо і пом'ялася задня частина. У Honda пошкоджена передня частина. Skoda отримала подряпину збоку і вм'ятину ззаду. А у Peugeot розбитий перед і спущено колесо.

Ніхто з водіїв не постраждав.

На місці події працює наряд патрульної поліції. Автомобіль Honda евакуюють.

У напрямку на правий берег у бік центру утворився затор.

Деталі аварії встановлюються.