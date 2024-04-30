У лікарні помер чоловік: нові деталі наслідків обстрілу Одеси

Олег Кіпер: «На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб»

Унаслідок ракетного удару по набережній Одеси 20 квітня загинуло вже п'ятеро людей. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер розповів, що кількість жертв вчорашньої атаки зросла.

«На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження», – розповів голова Одеської ОВА.

За його словами, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. Наразі у важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Станом на 21:00 кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.

Внаслідок російського обстрілу горить Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.