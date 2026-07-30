На річці Рось корова впала у воду та не могла вибратися: деталі рятувальної операції (фото)

Рятувальна операція на Росі: надзвичайники врятували корову

У Білоцерківському районі рятувальники спільними зусиллями з поліцейськими дістали з річки Рось корову, яка впала у воду під час водопою та не могла самостійно вийти на берег. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Корова впала у річку і не могла самостійно вибратися з водойми фото: ДСНС Київщини/Facebook

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку «101». На місце події оперативно прибули надзвичайники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, фахівці Аварійно-рятувального загону спецпризначення Білої Церкви та працівники Національної поліції.

Рятувальники фіксують корову перед підйомом фото: ДСНС Київщини

За допомогою пожежних рукавів бійці ДСНС обережно витягли знесилену тварину з води на берег та неушкодженою передали хвилюючим господарям.

Рятувальники витягають корову з річки фото: ДСНС Київщини

У рятувальній операції брали участь більше 10 чоловіків фото: ДСНС Київщини

Під час рятувальної операції тварина не постраждала фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у Львові пухнастий бешкетник заманив господарку на дерево висотою у чотири метри. Знімати її звідти довелося рятувальникам. До Служби порятунку «101» надійшло незвичне повідомлення про те, що на вулиці Карпатській у Львові жінка разом із котом не може самостійно спуститися з дерева. Як з'ясувалося, під час прогулянки пухнастик вирішив проявити свій незалежний характер і стрімко видерся на дерево.

До слова, полтавський пес став зіркою мережі, чотирилапий щодня їздить на автобусі. Він вивчив розклад транспорту та не запізнюється на свій «рейс». Він уже тривалий час їздить із працівниками, яких щодня возять у Шишацький район на роботу. Однак чотирилапий іде ще далі – до кінцевої зупинки, що в селищі Шишаки. Коли пес приїжджає в Шишаки, він має невелику прогулянку, а потім знову їде до Полтави.